Халибёртон: когда приходит успех, всегда находятся те, кто стремится его приуменьшить

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон отреагировал на постоянную критику в свой адрес и в адрес своей команды.

«Индиану» на протяжении всего плей-офф считали аутсайдером, даже несмотря на впечатляющую игру команды во второй половине сезона. «Пэйсерс» часто упрекали в якобы лёгкой сетке, а Тайриза Халибёртона коллеги называли «переоценённым», и эксперты продолжают сомневаться в его статусе и не верят, что он сможет проявить себя в финале.

Однако когда приходит успех, всегда находятся те, кто стремится его приуменьшить или поставить под сомнение. Так устроено медиапространство — и нередко именно влиятельные люди формируют к нему такое отношение. Мы же сосредоточены только на том, что в наших силах. Неважно, что говорят о нашей команде или стиле игры — главное, что нас отделяют всего три победы от чемпионского титула НБА.

Это и есть самое значимое. Время летит быстро, и мы стараемся получать удовольствие от каждого момента, от нашего пути. Мы готовы к любому исходу и просто ценим то место, где находимся сейчас», — приводит слова Халибёртона аккаунт NBA on ESPN в социальной сети X.