«Сила — в создании моментов». Дэйгнолт раскрыл детали подготовки «Оклахомы» в финале НБА

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт описал подготовку своей команды в преддверии третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», который состоится завтра, 12 июня, в 3:30 мск.

«Наша сила — в количестве созданных моментов. В первой игре нам удалось использовать ошибки соперника, во второй — мы лучше контролировали подборы. Важно осознавать весь наш арсенал и использовать разные варианты в зависимости от ситуации. Второй матч показал, что мы стали реже опускать мяч на паркет в быстрых атаках.

Хотя не все эти действия фиксируются в статистике, в целом это позволило нам добавить темпа. После прошлого поражения «Индиана» заметно прибавила в жёсткости на своём паркете, что особенно проявилось в серии против «Никс».

На своей площадке они выглядят действительно уверенно — нам нужно соответствовать этому уровню. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, ведь невозможно заранее предугадать ход игры. Каждый матч по-своему уникален», — сказал Дэйгнолт пресс-службе «Оклахомы».