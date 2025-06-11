Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сила — в создании моментов». Дэйгнолт раскрыл детали подготовки «Оклахомы» в финале НБА

«Сила — в создании моментов». Дэйгнолт раскрыл детали подготовки «Оклахомы» в финале НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт описал подготовку своей команды в преддверии третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», который состоится завтра, 12 июня, в 3:30 мск.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наша сила — в количестве созданных моментов. В первой игре нам удалось использовать ошибки соперника, во второй — мы лучше контролировали подборы. Важно осознавать весь наш арсенал и использовать разные варианты в зависимости от ситуации. Второй матч показал, что мы стали реже опускать мяч на паркет в быстрых атаках.

Хотя не все эти действия фиксируются в статистике, в целом это позволило нам добавить темпа. После прошлого поражения «Индиана» заметно прибавила в жёсткости на своём паркете, что особенно проявилось в серии против «Никс».

На своей площадке они выглядят действительно уверенно — нам нужно соответствовать этому уровню. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, ведь невозможно заранее предугадать ход игры. Каждый матч по-своему уникален», — сказал Дэйгнолт пресс-службе «Оклахомы».

Сейчас читают:
Финал без привычных героев: как молодые и «дешёвые» команды захватили НБА
Финал без привычных героев: как молодые и «дешёвые» команды захватили НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android