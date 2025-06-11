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Стало известно наказание экс-игрока НБА за жёсткую перепалку с фанатами в Пуэрто-Рико

Стало известно наказание экс-игрока НБА за жёсткую перепалку с фанатами в Пуэрто-Рико
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс дисквалифицирован до конца нынешнего сезона чемпионата Пуэрто-Рико.

Об этом информирует пресс-служба лиги. Также игрок будет должен заплатить штраф в размере $ 4250. Кроме того, на него может быть наложен ещё один денежный штраф на сумму $ 5750, но у Казинса есть право его оспорить.

Напомним, Демаркус вступил в перепалку с одним из фанатов во время недавнего матча чемпионата Пуэрто-Рико. Баскетболисту не понравилось, что тот его передразнивал.

Когда Казинс эмоционально отреагировал на действия обидчика, то лишь раззадорил других болельщиков. После этого между игроком и многими зрителями на трибунах началась словесная перепалка.

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Казинс был выгнан с матча в Пуэрто-Рико:

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