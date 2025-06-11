«Двигался, словно черепаха, но творил чудеса». Максвелл — об уникальном стиле легенды НБА

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Хьюстон Рокетс» Вернон Максвелл оценил игру члена Зала славы и восьмикратного участника Матча всех звёзд лиги Алекса Инглиша, который известен выступлениями за «Денвер Наггетс».

«Чёрт возьми, ну про Майкла [Джордана] мы и так всё знаем. А вот был ещё один старой школы — Алекс Инглиш. Этот парень двигался медленно, словно черепаха, но всё равно умудрялся творить на площадке чудеса (смеётся).

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Он был настолько медлителен, что я удивлялся: как у него вообще получается забивать? Всё выглядело так неуклюже и неповоротливо, но, боже мой, как же это было эффективно!» — рассказал Максвелл во время подкаста All The Smoke.