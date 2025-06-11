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Дрэймонд Грин: баскетбол превратился в игру для детей богачей

Дрэймонд Грин: баскетбол превратился в игру для детей богачей
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на недавние слова лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса относительно нынешнего состояния баскетбола. Ранее Джеймс посетовал на обилие индивидуальных тренеров.

«Леброн говорил, что новое поколение полагается на тренеров, а могло бы просто играть. Я согласен с этим. До университета я ничего не знал об индивидуальных тренировках. Просто играл. Раньше баскетбол был видом спорта бедняков.… теперь это игра для детей богачей. Нет никакого воображения. Все делают одно и то же. И я думаю, что во многом это из-за тренеров», — сказал Дрэймонд в своём подкасте.

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