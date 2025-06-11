«В решающий момент отдам мяч ему». Дуайт Ховард выбрал между Брайантом и Леброном

Восьмикратный участник Матча всех звёзд и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард рассказал, кому бы доверил последний бросок в решающий момент матча: лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу или легенде калифорнийского клуба Коби Брайанту.

«Взвесив всё, думаю, стоит отдать должное Леброну. Но если говорить о набранных очках, мне больше по душе стиль Коби. В решающие моменты матча я бы отдал мяч именно Коби, а не Леброну. Когда игра на кону, я доверю последний бросок Коби», — заявил Ховард в рамках подкаста Club 520.

В Лос-Анджелесе готовят мурал с Коби Брайантом и Лукой Дончичем: