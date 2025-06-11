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Эй Смит: хочу играть важную роль в политической жизни США, быть голосом перемен

Эй Смит: хочу играть важную роль в политической жизни США, быть голосом перемен
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит рассказал о своих политических амбициях.

«Я хочу играть важную роль в политической жизни США, быть голосом перемен. Мне хотелось бы быть уверенным в том, что люди знают о необходимости изменений. Стремлюсь к тому, чтобы те, кому раньше сходило всё с рук, почувствовали на себе тяжесть их действий.

Но я верю, что общество состоит из множества замечательных и богобоязненных людей, которые могут прекрасно ладить друг с другом. Народ разделяют и настраивают друг против друга политики из-за собственных эгоистичных поступков», — приводит слова Эй Смита портал Sportsnaut.

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