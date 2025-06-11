Том Тибодо выкупил полосу в New York Times, чтобы поблагодарить Нью-Йорк и «Никс»

Бывший главный тренер «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо выкупил одну из страниц известной газеты New York Times, чтобы обратиться с благодарностью к городу и команде.

«Хочу сказать спасибо лучшему городу на земле с лучшими болельщиками в мире. Когда меня назначили на пост тренера в 2020 году, я сказал, что это работа моей мечты. Благодарен, что мечта стала реальностью. Спасибо нашим игрокам и тренерскому составу, которые по максимуму отдавались баскетболу, и всем, кто делает эту франшизу особенной.

Фото: Социальные сети инсайдера Майкла Скотто

Я горжусь всем, чего мы добились вместе, включая четыре выхода в плей-офф и выход в финал Восточной конференции в этом году — первый за 25 лет. И фанатам — спасибо, что вы верили в меня и принимали меня с первого дня. Я никогда не забуду, как вы поддерживаете нашу команду, как MSG загорается от несравненной энергии «Никс»», — написал Тибодо.