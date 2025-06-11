Звезда «Бостона» Браун перенёс операцию на колене — ESPN

28-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также атакующий защитник «Бостон Селтикс» американец Джейлен Браун перенёс артроскопическую операцию на правом колене и, как ожидается, будет готов к началу тренировочного лагеря «Бостона».

Об этом сообщает североамериканский журналист и известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

«Кельты» завершили своё выступление в борьбе за очередной кубок после поражения от коллектива «Нью-Йорк Никс» со счётом 2-4 во втором раунде плей-офф лиги.

По ходу серии с «Никс» серьёзную травму получил товарищ Брауна по «Бостону» Джейсон Тейтум, у которого был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.