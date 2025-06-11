MVP Единой лиги Бэйкон и Трент Фрейзер не пришли на встречу с фанатами «Зенита» — источник

29-летний лёгкий форвард «Зенита», а также MVP сезона-2024/2025 Единой лиги американец Дуэйн Бэйкон и 26-летний разыгрывающий защитник сине-бело-голубых, его соотечественник Трент Фрейзер не пришли на традиционную встречу с фанатами санкт-петербургского клуба после окончания сезона. Об этом сообщает телеграм-канал «СБГ Daily».

Ранее издание Telesport со ссылкой на свои источники сообщило, что Бэйкон может в скором времени покинуть сине-бело-голубых. В данный момент на американского игрока претендуют несколько команд, но клуб из ОАЭ «Дубай» является наиболее конкретным вариантом в качестве коллектива, где Дуэйн продолжит карьеру.