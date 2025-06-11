«Настоящая война». Леброн объяснил, почему «пузырь» стал испытанием для игроков

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил плей-офф 2020 года Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в изолированным «пузыре» из-за коронавирусной инфекции. Отметим, что по итогам розыгрыша плей-офф «Лейкерс» стали чемпионами НБА.

«Каждое утро начинаешь с тестирования. Ты можешь столкнуться со своим соперником прямо во дворе, даже во время еды. Это настоящая психологическая война, от которой никуда не деться. На площадке вы сражаетесь друг с другом: он толкает тебя, бросает оскорбления — ведь это контактная игра. Но даже когда, наконец, приходит время отдохнуть, расслабиться, выпить бокал вина, судьба снова сводит вас вместе — например, в лифте.

И вот вам вместе предстоит подняться на 40-й этаж до своих комнат. Это тоже часть психологической войны: кто сломается первым, кто уступит взглядом. Было очень непросто, ведь совсем не хочется быть рядом с соперником за пределами площадки», — рассказал Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.