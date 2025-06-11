Член Зала славы ФИБА назвал главные проблемы в современной НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс», а также член Зала славы ФИБА серб Предраг Стоякович назвал главные проблемы в современной НБА.

«Мне кажется, сейчас все следуют одной и той же тенденции: все играют в быстрый баскетбол. Единственное, что меня действительно беспокоит, — это выбор бросков. Меня тревожит, как некоторые игроки принимают решения о бросках. Беспокоит то, что практически каждому даётся свобода бросать по своему усмотрению в любой момент. Это моё наблюдение. Конечно, баскетбол с каждым 10-летием развивается: игроки становятся лучше, более креативными, атлетичными, и за этим очень интересно наблюдать.

Но если говорить более профессионально — важно уважать момент, ситуацию, учитывать счёт и время, понимать, кто и когда должен брать на себя ответственность за бросок. На это я смотрю серьёзнее всего. Мне бы хотелось видеть больше дисциплины, особенно в концовке матчей, когда чётко понятно, что важно и кто именно должен брать на себя решающие броски», — заявил Стоякович в рамках подкаста NBA Mozzart.