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Чарания перечислил клубы, которые проявляют интерес к сделке по обмену Дюранта

Чарания перечислил клубы, которые проявляют интерес к сделке по обмену Дюранта
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Авторитетный американский инсайдер портала ESPN Шэмс Чарания сообщил на своей странице в социальных сетях, что фронт-офис «Финикс Санз» и Рич Клейман, являющийся бизнес-партнёром двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлого форварда «Финикса» Кевина Дюранта, рассматривают варианты обмена игрока.

Согласно имеющейся информации, основной интерес к сделке проявляют такие клубы, как «Хьюстон Рокетс», «Сан-Антонио Спёрс», «Миннесота Тимбервулвз», «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дюрант принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, шесть подборов и 4,2 передачи.

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