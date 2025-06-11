Чарания перечислил клубы, которые проявляют интерес к сделке по обмену Дюранта

Авторитетный американский инсайдер портала ESPN Шэмс Чарания сообщил на своей странице в социальных сетях, что фронт-офис «Финикс Санз» и Рич Клейман, являющийся бизнес-партнёром двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлого форварда «Финикса» Кевина Дюранта, рассматривают варианты обмена игрока.

Согласно имеющейся информации, основной интерес к сделке проявляют такие клубы, как «Хьюстон Рокетс», «Сан-Антонио Спёрс», «Миннесота Тимбервулвз», «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дюрант принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, шесть подборов и 4,2 передачи.