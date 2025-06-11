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Глава «Зенита» подтвердил, что Жбанов продолжит карьеру в клубе

Глава «Зенита» подтвердил, что Жбанов продолжит карьеру в клубе
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Председатель Совета директоров «Зенита» Александр Медведев во время встречи с фанатами команды сообщил, что 27-летний атакующий защитник сине-бело-голубых Георгий Жбанов продолжит карьеру в составе санкт-петербургского клуба.

Жбанов в минувшем сезоне Единой лиги принял участие в 59 играх. В среднем за матч Георгий набирал 6,9 очка, делал 3,4 подбора, отдавал 1,2 передачи и совершал 1,3 перехвата.

Георгий является чемпионом Единой лиги (2023), двукратным серебряным (2020) и бронзовым призёром ЕЛ (2022 и 2025), а также участником Матча всех звёзд (2025). Российский атлет также выступал в составах таких клубов, как УНИКС и «Пари Нижний Новгород».

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