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Шэмс Чарания назвал сроки, когда «Милуоки» определится с будущим Янниса Адетокунбо

Шэмс Чарания назвал сроки, когда «Милуоки» определится с будущим Янниса Адетокунбо
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Авторитетный американский инсайдер портала ESPN Шэмс Чарания назвал сроки, когда руководство «Милуоки Бакс» определится с будущим 30-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грека Янниса Адетокунбо, который выступает в составе команды на позиции тяжёлого форварда.

«Его будущее никак не связано ни с драфтом НБА, ни с рынком свободных агентов. Гораздо вероятнее, что вопрос о его дальнейшей судьбе решится только в июле или даже августе. Есть разница между тем, чтобы быть открытым для предложений, и тем, чтобы действительно рассматривать другие варианты — по моей информации, речь идёт о втором», — заявил Чарания в эфире шоу Пэта Макафи.

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