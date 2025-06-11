«Можно было подумать, что это Моисей». Теннисистка Гауфф — про Леброна на ОИ-2024

Вторая ракетка мира, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2025 американская теннисистка Кори Гауфф поделилась своими ощущениями от того, как летом 2024 года она вместе с четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественником Леброном Джеймсом участвовала в открытии Олимпиады в Париже в качестве знаменосцев сборной США.

«Было полно олимпийцев, лучших в своём деле. И они словно расступились перед Леброном, будто перед Красным морем. Можно было подумать, что это Моисей, когда он шёл в солнцезащитных очках», — сказала Гауфф в эфире передачи First Take на телеканале ESPN.