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В Лос-Анджелесе вновь испортили мемориал Коби, восстановленный при участии Дончича

В Лос-Анджелесе вновь испортили мемориал Коби, восстановленный при участии Дончича
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В Лос-Анджелесе вандалы вновь испортили мурал с изображением легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Коби Брайанта с дочерью Джиджи.

Фото: Кадр из видео, которое было опубликовано аккаунтом Nice Kicks в X (ранее Twitter)

Стрит-арт уже подвергался аналогичной акции в конце апреля. Тогда был объявлен благотворительный сбор $ 5 тыс. на его восстановление, после чего всю необходимую сумму внёс 26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич.

Брайнт провёл в составе «Лейкерс» 20 сезонов — всю свою карьеру в НБА. За это время он пять раз завоевал чемпионство, единожды признавался самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона (2008 год), дважды — MVP финала (2009-2010), 18 раз принимал участие в Матче звёзд.

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