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В НБА отреагировали на возвращение Майкла Джордана в лигу в качестве аналитика

В НБА отреагировали на возвращение Майкла Джордана в лигу в качестве аналитика
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал возвращение легендарного Майкла Джордана в лигу в качестве аналитика телевизионных эфиров матчей на канале NBC.

«Парни из NBC сказали мне, что попробуют пригласить Майкла, и я ответил: «Удачи». Честно говоря, не думал, что Джордан решится на это», — приводит слова Сильвера аккаунт Fullcourtpass в X (ранее Twitter).

Отметим, что Джордан является шестикратным чемпионом НБА, шестикратным MVP финала НБА, пятикратным MVP НБА и был самым результативным игроком НБА в периоды с 1987 по 1993 и 1996 по 1998 год.

Ранее Эй Смит поделился мыслями о том, каким будет Майкл Джордан в роли аналитика NBC.

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