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Федерация баскетбола Греции отреагировала на критику Атамана в адрес игроков «Олимпиакоса»

Федерация баскетбола Греции отреагировала на критику Атамана в адрес игроков «Олимпиакоса»
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В Федерации баскетбола Греции отреагировали на слова главного тренера «Панатинаикоса» Эргина Атамана в адрес легионеров «Олимпиакоса», которых тот назвал «фальшивками».

«Мы не отреагировали сразу, поскольку понимаем, что в моменты напряжения он мог говорить вещи, в которые сам не верил. Конечно, мы ожидаем, что господин Атаман как тренер, который сам играл за другую национальную команду и знает, что значит конкурировать со своей сборной, признает свою ошибку и откажется от своих неудачных заявлений», — сказано в пресс-релизе федерации.

В заявке «Олимпиакоса» в Евролиге находится один греческий баскетболист — защитник Яннулис Ларенцакис.

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