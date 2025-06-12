«Олимпиакос» продлил контракт с Николой Милутиновым

Греческий баскетбольный клуб «Олимпиакос» объявил о продлении контракта с 30-летним сербским центровым Николой Милутиновым на следующие три года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Никола начал карьеру в качестве профессионального баскетболиста в 2012 году. За это время сербский атлет выступал за такие команды, как «Партизан» и московский ЦСКА. Он является чемпионом Единой лиги в сезоне-2020/2021, а также серебряным (2022) и бронзовым (2023) призёром, был признан Самым ценным игроком (MVP) ЕЛ в регулярном сезоне-2022/2023.

Кроме того, Милутинов является чемпионом Адриатической лиги в сезоне-2012/2013.