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«Олимпиакос» продлил контракт с Николой Милутиновым

«Олимпиакос» продлил контракт с Николой Милутиновым
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Греческий баскетбольный клуб «Олимпиакос» объявил о продлении контракта с 30-летним сербским центровым Николой Милутиновым на следующие три года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Никола начал карьеру в качестве профессионального баскетболиста в 2012 году. За это время сербский атлет выступал за такие команды, как «Партизан» и московский ЦСКА. Он является чемпионом Единой лиги в сезоне-2020/2021, а также серебряным (2022) и бронзовым (2023) призёром, был признан Самым ценным игроком (MVP) ЕЛ в регулярном сезоне-2022/2023.

Кроме того, Милутинов является чемпионом Адриатической лиги в сезоне-2012/2013.

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