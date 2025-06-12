Патрик Миллер: хочу попасть во все рекорды «Локомотива» и Единой лиги

33-летний разыгрывающий защитник краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» американец Патрик Миллер рассказал о своих карьерных амбициях.

«Готов завершить карьеру в «Локомотиве»? Это будет великолепно. Я хочу попасть во все книги рекордов «Локо» и Единой лиги ВТБ, поэтому готов играть здесь всю жизнь.

Продление контракта? Я понимал, что сезон, который я провёл, открывает передо мной большой рынок. Но я рад, что «Локомотив» поверил в меня и сделал мне достойное предложение. Мне и моей семье нравится в Краснодаре. И я понял, что остаться тут — наилучший для меня вариант.

Раньше сын всё время подкалывал меня, что я не знаменит, как звёзды НБА. А теперь я после матчей в Краснодаре по полчаса раздаю автографы. Моим детям вся эта шумиха нравится, и это делает счастливым меня. Поэтому я и стараюсь в каждом матче показывать всё лучшее, на что способен», — сказал Миллер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с Патриком Миллером на «Чемпионате».