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Миллер: был очень удивлён, что Единая лига не включила меня в число претендентов на MVP

Миллер: был очень удивлён, что Единая лига не включила меня в число претендентов на MVP
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33-летний разыгрывающий защитник краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» американец Патрик Миллер рассказал, что его удивило решение руководства Единой лиги не включать его в число претендентов на звание Самого ценного игрока регулярного сезона (MVP).

«Честно говоря, я был очень удивлён, что лига не включила меня в число трёх претендентов на MVP регулярного сезона. Я знаю, на что способен, и я не собираюсь снижать к себе требования. В следующем сезоне мы вернёмся готовыми забрать себе чемпионство. И я сделаю для этого всё возможное», — сказал Миллер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с Патриком Миллером на «Чемпионате».
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