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Защитник «Локо» Миллер: серия за третье место должна быть короче, чем сейчас

Защитник «Локо» Миллер: серия за третье место должна быть короче, чем сейчас
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33-летний разыгрывающий защитник краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» американец Патрик Миллер считает, что серия за третье место в Единой лиге не должна длиться до трёх побед.

«Есть ли смысл сократить серии за третье место? Я с этим полностью согласен. Мне кажется, одной игры достаточно. Ну, или хотя бы серии до двух побед. Но бронзовые серии точно должны быть короче, чем сейчас. Сложно было настроиться, не стану скрывать. Но мы профессионалы, наш сезон ещё не был закончен, а медали ещё можно было завоевать.

Так что мы постарались собраться и снова поймать нужную игру. Когда серия переехала в Краснодар, нам это удалось: выиграли третий матч серии и почти что спасли четвёртый… Но хотя бы подарили болельщикам незабываемый сюжет. Нам очень не хватило Таджера Макколла во втором матче. Мы были близки к тому, чтобы забрать эту игру, очень важную для серии. Но в итоге получили 0-2. Мне кажется, энергия Таджа точно помогла бы нам в том матче», — сказал Миллер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с Патриком Миллером на «Чемпионате».
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