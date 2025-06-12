Защитник «Локомотива» Миллер назвал игроков НБА, с кем планирует тренироваться в отпуске

33-летний разыгрывающий защитник краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» американец Патрик Миллер перечислил игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), с которыми планирует тренироваться в отпуске.

«В Нэшвилле будем тренироваться с моими друзьями — Робом Ковингтоном, Дариусом Гарлэндом, Брэндоном Миллером.

Ещё с нами обычно занимается Алекс Пойтресс из «Зенита». В этом году собирается присоединиться Маркос Найт. У нас там классный зал. Думаю, большую часть отпуска проведу именно там», — сказал Миллер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с Патриком Миллером на «Чемпионате».