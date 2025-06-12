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Американский защитник «Локо» Миллер высказался о перспективах россиянина Дёмина в НБА

Американский защитник «Локо» Миллер высказался о перспективах россиянина Дёмина в НБА
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33-летний разыгрывающий защитник краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» американец Патрик Миллер поделился мнением о перспективах россиянина Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«У него есть размер, он умеет им пользоваться. Мне кажется, он стал лучше за минувший сезон. На преддрафтовом комбайне он показал себя хорошо, так что, на мой взгляд, шанс в НБА у него есть», — сказал Миллер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Это был его дебютный сезон в NCAA. По его окончании Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

Читайте полное интервью с Патриком Миллером на «Чемпионате».
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