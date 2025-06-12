Защитник «Локомотива» Патрик Миллер назвал серию с «Зенитом» лучшей в карьере

33-летний разыгрывающий защитник краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» американец Патрик Миллер признался, что полуфинальная серия с «Зенитом» стала лучшей в его карьере.

«Думаю, это лучшая серия в моей карьере. Ещё хорошая была против УНИКСа в полуфинале год назад. Но если смотреть на повороты сюжета и на то, как играл я, то с этой серией против «Зенита» ничто не сравнится.

14 очков в овертайме в четвёртом матче? На протяжении всего основного времени у меня ничего толком не получалось.

И когда наступил овертайм, я понял, что пора брать мяч в свои руки. Все остальные лидеры нашей команды уже успели сделать что-то важное в том матче, настала моя очередь», — сказал Миллер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с Патриком Миллером на «Чемпионате».