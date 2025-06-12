Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда НБА Джимми Батлер может стать совладельцем клуба АПЛ

Звезда НБА Джимми Батлер может стать совладельцем клуба АПЛ
Комментарии

Шестикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джимми Батлер участвует в консорциуме, готовом сделать крупное предложение за долю в клубе АПЛ, сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.

Батлер является участником консорциума, который пытается приобрести долю в клубе в «Кристал Пэлас». Консорциум планирует выкупить 43% акций и сделать предложение на $ 200 млн.

С присоединением Батлера, консорциум получил поддержку американской инвестиционной группы, которая ранее вкладывалась в футбольные клубы.

По итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Кристал Пэлас» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице.

Напомним, в феврале этого года Батлер был обменян из «Майами Хит» в «Голден Стэйт Уорриорз».

Материалы по теме
Батлера напугали фокусом с фальшивой змеёй. Он даже упал со стула!
Истории
Батлера напугали фокусом с фальшивой змеёй. Он даже упал со стула!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android