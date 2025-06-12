Звезда НБА Джимми Батлер может стать совладельцем клуба АПЛ

Шестикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джимми Батлер участвует в консорциуме, готовом сделать крупное предложение за долю в клубе АПЛ, сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.

Батлер является участником консорциума, который пытается приобрести долю в клубе в «Кристал Пэлас». Консорциум планирует выкупить 43% акций и сделать предложение на $ 200 млн.

С присоединением Батлера, консорциум получил поддержку американской инвестиционной группы, которая ранее вкладывалась в футбольные клубы.

По итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Кристал Пэлас» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице.

Напомним, в феврале этого года Батлер был обменян из «Майами Хит» в «Голден Стэйт Уорриорз».