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Индиана Пэйсерс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 12 июня 2025, счет 116:107, 1/2 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Индиана» обыграла «Оклахому» и вышла вперёд в серии финала плей-офф НБА
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В ночь с 11 на 12 июня мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился третий матч финальной серии плей-офф НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки выиграли встречу с результатом 116:107 и лидируют в серии со счётом 2-1 (111:110, 107:123, 116:107).

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 27, Халибёртон - 22, Сиакам - 21, Макконнелл - 10, Тёрнер - 9, Топпин - 8, Нембард - 8, Несмит - 7, Шиппард - 4, Брайант, Фёрфи, Брэдли, Джонсон
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 20, Дорт - 12, Карузо - 8, Уоллес - 7, Джо - 6, Хартенштайн - 4, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Индианы» Беннедикт Матурин, на счету которого 27 очков, четыре подбора и один ассист. Тройку лучших по количеству набранных очков дополнили баскетболисты «Оклахомы» — лёгкий форвард Джейлен Уильямс (26 очков, шесть подборов и три результативные передачи) и разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер (24 очка, восемь подборов и четыре ассиста).

Четвёртая игра серии финала плей-офф НБА между «Пэйсерс» и «Тандер» также пройдёт в Индианаполисе в ночь с 13 на 14 июня мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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