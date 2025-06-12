Результаты игрового дня плей-офф НБА 12 июня

В ночь с 11 на 12 июня мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной матч финальной серии плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась третья встреча финалистов «Индианы Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 12 июня

«Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 116:107 (счёт в серии 2-1).

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал атакующий защитник «Индианы Пэйсерс» Беннедикт Матурин, на счету которого 27 очков, четыре подбора и один ассист.

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