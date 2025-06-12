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Результаты игрового дня плей-офф НБА 12 июня

Результаты игрового дня плей-офф НБА 12 июня
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В ночь с 11 на 12 июня мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной матч финальной серии плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась третья встреча финалистов «Индианы Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 12 июня

«Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 116:107 (счёт в серии 2-1).

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 27, Халибёртон - 22, Сиакам - 21, Макконнелл - 10, Тёрнер - 9, Топпин - 8, Нембард - 8, Несмит - 7, Шиппард - 4, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 20, Дорт - 12, Карузо - 8, Уоллес - 7, Джо - 6, Хартенштайн - 4, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал атакующий защитник «Индианы Пэйсерс» Беннедикт Матурин, на счету которого 27 очков, четыре подбора и один ассист.

Плей-офф НБА. Календарь
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