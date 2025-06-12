Защитник «Индианы» Макконнелл стал автором уникального достижения в истории финалов НБА

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Ти Джей Макконнелл принял участие в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда одержала победу со счётом 116:107 (2-1).

Макконнелл провёл на площадке в общей сложности 15 минут, набрав суммарно 10 очков (3 из 8 с игры, 4 из 4 — штрафные), пять результативных передач, столько же перехватов и один подбор. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+12».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети X, Макконнелл стал первым игроком в истории финальных серий плей-офф НБА, которому удалось за конкретную встречу набрать как минимум пять перехватов и пять передач при 10 набранных очках со скамейки запасных.