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Защитник «Индианы» Макконнелл стал автором уникального достижения в истории финалов НБА

Защитник «Индианы» Макконнелл стал автором уникального достижения в истории финалов НБА
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Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Ти Джей Макконнелл принял участие в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда одержала победу со счётом 116:107 (2-1).

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 27, Халибёртон - 22, Сиакам - 21, Макконнелл - 10, Тёрнер - 9, Топпин - 8, Нембард - 8, Несмит - 7, Шиппард - 4, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 20, Дорт - 12, Карузо - 8, Уоллес - 7, Джо - 6, Хартенштайн - 4, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс

Макконнелл провёл на площадке в общей сложности 15 минут, набрав суммарно 10 очков (3 из 8 с игры, 4 из 4 — штрафные), пять результативных передач, столько же перехватов и один подбор. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+12».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети X, Макконнелл стал первым игроком в истории финальных серий плей-офф НБА, которому удалось за конкретную встречу набрать как минимум пять перехватов и пять передач при 10 набранных очках со скамейки запасных.

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