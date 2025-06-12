В 81% случаев итоговый чемпион НБА выигрывает третий матч финальной серии

Сегодня, 12 июня, завершился третий матч в рамках финальной плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Оклахома-Сити Тандер». Игра завершилась со счётом 116:107 (2-1) в пользу домашней команды.

Историческая статистика свидетельствует: команды, выигравшие третий матч финала НБА, в итоге неизменно завоевывали чемпионский титул.

В сегодняшней игре ярче всех проявил себя лёгкий форвард «Индианы» Беннедикт Матурин, принёсший команде 27 очков за 22 минуты игры. Помимо результативных бросков, в его активе значатся четыре подбора, одна передача и столько же блок-шотов.