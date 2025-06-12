Рик Карлайл отреагировал на победу «Индианы» в третьем матче финала с «Оклахомой»

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (116:107, 2-1) прокомментировал победу своей команды.

«Мы — команда, в которой важен вклад каждого. Нам нужно, чтобы все были готовы. Только так мы сможем добиться успеха», — заявил Карлайл во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что в сегодняшней игре ярче всех проявил себя лёгкий форвард «Индианы» Беннедикт Матурин, принёсший команде 27 очков за 22 минуты игры. Помимо результативных бросков, в его активе значатся четыре подбора, одна передача и столько же блок-шотов.