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Эксперт назвал ключевую ошибку тренера «Оклахомы» в третьем матче финала НБА

Эксперт назвал ключевую ошибку тренера «Оклахомы» в третьем матче финала НБА
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Майк Прада в материале для The Athletic высказался по поводу третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Индианой Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер», который завершился победой «Индианы» со счётом 116:107 (2-1).

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 27, Халибёртон - 22, Сиакам - 21, Макконнелл - 10, Тёрнер - 9, Топпин - 8, Нембард - 8, Несмит - 7, Шиппард - 4, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 20, Дорт - 12, Карузо - 8, Уоллес - 7, Джо - 6, Хартенштайн - 4, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс

«На мой взгляд, Марк Дэйгнолт допустил редкую для себя ошибку. Обычно тренеры сокращают ротацию в решающие минуты, и именно так он поступил во второй половине матча. Однако стандартные методы не работают против «Индианы», особенно учитывая, что у твоей команды тоже сильная скамейка. К концу четвёртой четверти игроки «Оклахома-Сити» выглядели измотанными, тогда как баскетболисты «Пэйсерс» создавали впечатление, будто способны провести ещё одну игру. Эту команду не сломить одним рывком, но «Тандер» попытались сделать именно это в третьей четверти, и это обернулось для них проблемами.

Понимаю, что после большого перерыва резервисты «Индианы» переиграли скамейку «Тандер». Но весь сезон Дэйгнолт доверял Аарону Уиггинсу, Айзее Джо и другим игрокам скамейки. Следовало дать им шанс и в этом матче, хотя бы для того, чтобы дать Шею Гилджес-Александеру возможность передохнуть», — говорится в материале.

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