Эксперт назвал ключевую ошибку тренера «Оклахомы» в третьем матче финала НБА

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Майк Прада в материале для The Athletic высказался по поводу третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Индианой Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер», который завершился победой «Индианы» со счётом 116:107 (2-1).

«На мой взгляд, Марк Дэйгнолт допустил редкую для себя ошибку. Обычно тренеры сокращают ротацию в решающие минуты, и именно так он поступил во второй половине матча. Однако стандартные методы не работают против «Индианы», особенно учитывая, что у твоей команды тоже сильная скамейка. К концу четвёртой четверти игроки «Оклахома-Сити» выглядели измотанными, тогда как баскетболисты «Пэйсерс» создавали впечатление, будто способны провести ещё одну игру. Эту команду не сломить одним рывком, но «Тандер» попытались сделать именно это в третьей четверти, и это обернулось для них проблемами.

Понимаю, что после большого перерыва резервисты «Индианы» переиграли скамейку «Тандер». Но весь сезон Дэйгнолт доверял Аарону Уиггинсу, Айзее Джо и другим игрокам скамейки. Следовало дать им шанс и в этом матче, хотя бы для того, чтобы дать Шею Гилджес-Александеру возможность передохнуть», — говорится в материале.