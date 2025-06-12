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Халибёртон назвал главных героев победы «Индианы» над «Оклахомой» в третьем матче финала

Халибёртон назвал главных героев победы «Индианы» над «Оклахомой» в третьем матче финала
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (116:107, 2-1) оценил победу своей команды.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 27, Халибёртон - 22, Сиакам - 21, Макконнелл - 10, Тёрнер - 9, Топпин - 8, Нембард - 8, Несмит - 7, Шиппард - 4, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 20, Дорт - 12, Карузо - 8, Уоллес - 7, Джо - 6, Хартенштайн - 4, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс

«Наши запасные внесли огромный вклад в эту победу. Нам действительно не хватало энергии, особенно во второй четверти, когда игра складывалась непросто. Игроки, вышедшие со скамейки, придали команде необходимый импульс. Каждый раз, когда Ти Джей [Макконнелл] совершал перехват, вся арена взрывалась восторженными эмоциями.

Беннедикт [Матурин] великолепно проходил под кольцо, уверенно разыгрывал пик-энд-роллы и забивал сложные броски. Честно говоря, именно благодаря игрокам со скамейки нам удалось одержать победу в этом матче», — заявил Халибёртон в послематчевой интервью.

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