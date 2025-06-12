Халибёртон назвал главных героев победы «Индианы» над «Оклахомой» в третьем матче финала

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (116:107, 2-1) оценил победу своей команды.

«Наши запасные внесли огромный вклад в эту победу. Нам действительно не хватало энергии, особенно во второй четверти, когда игра складывалась непросто. Игроки, вышедшие со скамейки, придали команде необходимый импульс. Каждый раз, когда Ти Джей [Макконнелл] совершал перехват, вся арена взрывалась восторженными эмоциями.

Беннедикт [Матурин] великолепно проходил под кольцо, уверенно разыгрывал пик-энд-роллы и забивал сложные броски. Честно говоря, именно благодаря игрокам со скамейки нам удалось одержать победу в этом матче», — заявил Халибёртон в послематчевой интервью.