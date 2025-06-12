«Что они вообще знают о баскетболе?» Халибёртон жёстко ответил критикам «Индианы»

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (116:107, 2-1) обратился к критикам «Индианы».

«Чаще всего мнения различных экспертов на платформах меня совершенно не волнуют, если честно. Что они вообще знают о баскетболе?

Их комментарии — это просто слова. Сейчас мы в финале НБА, и нам осталось всего две победы до чемпионства», — приводит слова Халибёртона североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Томер Азарли на своей страничке в социальной сети X.

Реакция семьи Реджи Миллера на победный бросок Халибёртона: