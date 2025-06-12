«Что они вообще знают о баскетболе?» Халибёртон жёстко ответил критикам «Индианы»
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (116:107, 2-1) обратился к критикам «Индианы».
НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 27, Халибёртон - 22, Сиакам - 21, Макконнелл - 10, Тёрнер - 9, Топпин - 8, Нембард - 8, Несмит - 7, Шиппард - 4, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 20, Дорт - 12, Карузо - 8, Уоллес - 7, Джо - 6, Хартенштайн - 4, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
«Чаще всего мнения различных экспертов на платформах меня совершенно не волнуют, если честно. Что они вообще знают о баскетболе?
Их комментарии — это просто слова. Сейчас мы в финале НБА, и нам осталось всего две победы до чемпионства», — приводит слова Халибёртона североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Томер Азарли на своей страничке в социальной сети X.
Реакция семьи Реджи Миллера на победный бросок Халибёртона:
Комментарии
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