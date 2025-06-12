Рик Карлайл назвал игрока «Индианы», который плохо себя чувствует из-за недомогания

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (116:107, 2-1) высказался о состоянии центрового команды Майлза Тёрнера.

«Майлз плохо себя чувствует. Возможно, завтра его с нами не будет — он простудился и сейчас переносит недомогание», — заявил Карлайл во время послематчевой пресс-конференции.

Тёрнер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 30 минут, набрав суммарно девять очков (3 из 11 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), пять блок-шотов, два подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-8».