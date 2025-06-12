Гилджес-Александер отреагировал на поражение «Оклахомы» в третьем матче с «Индианой»

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (107:116, 1-2) прокомментировал поражение своей команды.

«Они действовали очень агрессивно, активно играли при пик-н-роллах — действительно, как и говорил тренер, были напористее и напористее нас. Всё начинается с меня, но нам тоже нужно отвечать таким же давлением», — заявил Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.

В сегодняшней игре ярче всех проявил себя лёгкий форвард «Индианы» Беннедикт Матурин, принёсший команде 27 очков за 22 минуты игры. Помимо результативных бросков, в его активе значатся четыре подбора, одна передача и столько же блок-шотов.