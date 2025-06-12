Баркли: если «Оклахома» проиграет и счёт станет 1-3, им уже не удастся выиграть финал

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли подвёл итоги третьего матча финальной серии плей-офф НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер», который завершился победой «Индианы» со счётом 116:107 (2-1).

«Если они проиграют и счёт станет 1-3, им уже не удастся выиграть эту серию. А вот если сравняют счёт 2-2, снова станут фаворитами. Следующий матч — их шанс. Эта игра невероятно важна для всей организации», — заявил Баркли в эфире NBA TV.

В сегодняшней игре ярче всех проявил себя лёгкий форвард «Индианы» Беннедикт Матурин, принёсший команде 27 очков за 22 минуты игры. Помимо результативных бросков, в его активе значатся четыре подбора, одна передача и столько же блок-шотов.