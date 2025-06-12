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Баркли: если «Оклахома» проиграет и счёт станет 1-3, им уже не удастся выиграть финал

Баркли: если «Оклахома» проиграет и счёт станет 1-3, им уже не удастся выиграть финал
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли подвёл итоги третьего матча финальной серии плей-офф НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер», который завершился победой «Индианы» со счётом 116:107 (2-1).

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 27, Халибёртон - 22, Сиакам - 21, Макконнелл - 10, Тёрнер - 9, Топпин - 8, Нембард - 8, Несмит - 7, Шиппард - 4, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 20, Дорт - 12, Карузо - 8, Уоллес - 7, Джо - 6, Хартенштайн - 4, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс

«Если они проиграют и счёт станет 1-3, им уже не удастся выиграть эту серию. А вот если сравняют счёт 2-2, снова станут фаворитами. Следующий матч — их шанс. Эта игра невероятно важна для всей организации», — заявил Баркли в эфире NBA TV.

В сегодняшней игре ярче всех проявил себя лёгкий форвард «Индианы» Беннедикт Матурин, принёсший команде 27 очков за 22 минуты игры. Помимо результативных бросков, в его активе значатся четыре подбора, одна передача и столько же блок-шотов.

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