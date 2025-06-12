«Если стоять ровно — шансов нет». Халибёртон раскрыл, как борется с Гилджес-Александером

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (116:107, 2-1) отдал должное разыгрывающему соперника Шею Гилджес-Александеру.

«Мне кажется, Шей просто потрясающий — он так ловко проходит между защитниками, что иногда даже не понимаешь, как у него это получается. Он буквально разрезает заслоны. Я не могу играть пассивно — если я буду стоять ровно, у меня не будет никаких шансов его остановить, когда он атакует», — рассказал Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.

В сегодняшней игре ярче всех проявил себя лёгкий форвард «Индианы» Беннедикт Матурин, принёсший команде 27 очков за 22 минуты игры. Помимо результативных бросков, в его активе значатся четыре подбора, одна передача и столько же блок-шотов.