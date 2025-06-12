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Андрей Кириленко и Алекса Аврамович провели мастер-класс для детей в Норильске

Андрей Кириленко и Алекса Аврамович провели мастер-класс для детей в Норильске
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Известные баскетболисты провели в Норильске мастер-класс для детей в рамках «Заполярного матча всех звёзд». На паркете спорткомплекса «Айка» участник Матча звёзд НБА, президент РФБ Андрей Кириленко и игроки ЦСКА Алекса Аврамович с Антоном Астапковичем провели с юными местными баскетболистами тренировочное занятие, включавшее в себя работу над различными баскетбольными навыками.

Кроме того, в мастер-классе приняли участие чемпион Европы, бронзовый призёр Олимпиады и многократный чемпион России в составе ЦСКА Антон Понкрашов, бронзовый призёр Олимпиады и чемпион России в составе ЦСКА Евгений Воронов, главный тренер сборной России Зоран Лукич, а также популярный блогер, участник чемпионата мира по баскетболу 3×3 Виктор Павленко.

По окончании мастер-класса его звёздные участники сыграют шоу-матч в составе местных любительских баскетбольных команд, составленных из сотрудников «Норникеля».

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