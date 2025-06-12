Стоякович рассказал, как агент Леброна «ограничил» возможности одного из клубов НБА

Член Зала славы ФИБА и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Предраг Стоякович прокомментировал деятельность известного агента Рича Пола, представляющего интересы Леброна Джеймса, в контексте последних трансферных событий, связанных с «Сакраменто Кингз».

«Я по-прежнему считаю, что в «Сакраменто» остались достойные игроки, несмотря на обмен Фокса. Похоже, что решение о сделке было во многом продиктовано агентом Фокса, Ричем Полом, который сыграл ключевую роль и фактически оказывал давление на клубы, определяя, кто и куда перейдёт. Он устроил переход Фокса в «Сан-Антонио Спёрс», а Зака Лавина, своего клиента, отправил в «Сакраменто».

Таким образом, он ограничил возможности «Сакраменто» с деловой точки зрения, ведь если бы переговоры по обмену Фокса велись с другими клубами НБА, команда, возможно, могла бы получить за него более выгодное предложение», — рассказал Стоякович в рамках подкаста NBA Mozzart.