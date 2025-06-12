Игрок «Индианы» Матурин стал третьим баскетболистом в XXI веке по одному из показателей
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Защитник «Индианы Пэйсерс» Беннедикт Матурин в третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» набрал 27 очков.
НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 27, Халибёртон - 22, Сиакам - 21, Макконнелл - 10, Тёрнер - 9, Топпин - 8, Нембард - 8, Несмит - 7, Шиппард - 4, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 20, Дорт - 12, Карузо - 8, Уоллес - 7, Джо - 6, Хартенштайн - 4, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
По информации статистического портала StatMuse, Матурин стал всего лишь третьим игроком в XXI веке, которому удавалось набрать как минимум 25 очков, выходя со скамейки запасных в финале НБА. За последние 25 лет такое достижение покорялось лишь Джейсону Терри и Ману Джинобили.
Напомним, «Индиана» обыграла «Оклахому» в третьем матче со счётом 116:107. «Иноходцы» вырвались вперёд в финальной серии (2-1). Следующая игра в противостоянии состоится 14 июня в 3:30 мск.
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