Игрок «Индианы» Матурин стал третьим баскетболистом в XXI веке по одному из показателей

Защитник «Индианы Пэйсерс» Беннедикт Матурин в третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» набрал 27 очков.

По информации статистического портала StatMuse, Матурин стал всего лишь третьим игроком в XXI веке, которому удавалось набрать как минимум 25 очков, выходя со скамейки запасных в финале НБА. За последние 25 лет такое достижение покорялось лишь Джейсону Терри и Ману Джинобили.

Напомним, «Индиана» обыграла «Оклахому» в третьем матче со счётом 116:107. «Иноходцы» вырвались вперёд в финальной серии (2-1). Следующая игра в противостоянии состоится 14 июня в 3:30 мск.