Жбанов: мы все прекрасно понимаем — в равной борьбе у ЦСКА не было бы шансов

27-летний российский профессиональный баскетболист Георгий Жбанов, играющий на позиции атакующего защитника за «Зенит», высказался о финале Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором санкт-петербуржцы уступили ЦСКА со счётом 2-4.

«Мы все прекрасно понимаем, что в равной борьбе у ЦСКА не было бы шансов. Я думаю, между строк прочитаете, что я хочу сказать. Поэтому это незаслуженная серебряная медаль. Мы заслуживали быть чемпионами, и мы обязательно заберём своё», — приводит слова Жбанова телеграм-канал «СБГ Daily».

Армейцы завоевали титул в понедельник, 9 июня, в шестом матче серии обыграв «Зенит» со счётом 96:73.