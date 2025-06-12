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Жбанов: мы все прекрасно понимаем — в равной борьбе у ЦСКА не было бы шансов

Жбанов: мы все прекрасно понимаем — в равной борьбе у ЦСКА не было бы шансов
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27-летний российский профессиональный баскетболист Георгий Жбанов, играющий на позиции атакующего защитника за «Зенит», высказался о финале Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором санкт-петербуржцы уступили ЦСКА со счётом 2-4.

«Мы все прекрасно понимаем, что в равной борьбе у ЦСКА не было бы шансов. Я думаю, между строк прочитаете, что я хочу сказать. Поэтому это незаслуженная серебряная медаль. Мы заслуживали быть чемпионами, и мы обязательно заберём своё», — приводит слова Жбанова телеграм-канал «СБГ Daily».

Армейцы завоевали титул в понедельник, 9 июня, в шестом матче серии обыграв «Зенит» со счётом 96:73.

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, М'Бай - 19, Уэйр - 16, Ухов - 12, Джекири - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 7, Карпенко - 1, Михайловский, Аврамович, Ганькевич, Антонов
Зенит: Фрейзер - 17, Бэйкон - 16, Швед - 9, Пойтресс - 9, Уайт - 7, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Карасёв, Земский
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