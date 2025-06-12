«Индиана» продолжила серию удачных выступлений, когда клуб поддерживает звезда WNBA

«Индиана Пэйсерс» выиграла восьмой матч в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, когда на трибунах их поддерживала разыгрывающая «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк.

«Иноходцы» продолжают свою беспроигрышную серию, когда Кларк присутствует на арене — восемь побед и 0 поражений.

Отметим, что Кейтлин была выбрана под первым номером драфта женской НБА 2024 года. По итогам минувшего сезона Кларк признана новичком сезона WNBA.

Напомним, «Индиана» обыграла «Оклахома-Сити Тандер» в третьем матче со счётом 116:107. «Пэйсерс» вышли вперёд в финальной серии. Теперь «иноходцы» ведут с результатом 2-1.