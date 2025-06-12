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«Индиана» продолжила серию удачных выступлений, когда клуб поддерживает звезда WNBA

«Индиана» продолжила серию удачных выступлений, когда клуб поддерживает звезда WNBA
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«Индиана Пэйсерс» выиграла восьмой матч в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, когда на трибунах их поддерживала разыгрывающая «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк.

«Иноходцы» продолжают свою беспроигрышную серию, когда Кларк присутствует на арене — восемь побед и 0 поражений.

Отметим, что Кейтлин была выбрана под первым номером драфта женской НБА 2024 года. По итогам минувшего сезона Кларк признана новичком сезона WNBA.

Напомним, «Индиана» обыграла «Оклахома-Сити Тандер» в третьем матче со счётом 116:107. «Пэйсерс» вышли вперёд в финальной серии. Теперь «иноходцы» ведут с результатом 2-1.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 27, Халибёртон - 22, Сиакам - 21, Макконнелл - 10, Тёрнер - 9, Топпин - 8, Нембард - 8, Несмит - 7, Шиппард - 4, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 20, Дорт - 12, Карузо - 8, Уоллес - 7, Джо - 6, Хартенштайн - 4, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
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