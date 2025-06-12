«Особенное событие». Халибёртон — об «Индиане» в финале НБА

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после победы в третьем матче финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) над «Оклахома-Сити Тандер» поделился мнением

«Это особенное событие. Мне было около трёх месяцев, когда «Пэйсерс» в последний раз выходили в финал. Наши болельщики голодны, они хотят быть частью этого. Мы просто пытаемся дать нашим фанатам повод для гордости», — сказал Халибёртон в послематчевом интервью.

«Индиана» победила «Оклахому» в третьей игре финала со счётом 116:107. «Иноходцы» повели в серии с результатом 2-1. Следующая встреча запланирована на 14 июня и состоится в 3:30 мск.