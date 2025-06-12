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«Особенное событие». Халибёртон — об «Индиане» в финале НБА

«Особенное событие». Халибёртон — об «Индиане» в финале НБА
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Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после победы в третьем матче финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) над «Оклахома-Сити Тандер» поделился мнением

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 27, Халибёртон - 22, Сиакам - 21, Макконнелл - 10, Тёрнер - 9, Топпин - 8, Нембард - 8, Несмит - 7, Шиппард - 4, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 20, Дорт - 12, Карузо - 8, Уоллес - 7, Джо - 6, Хартенштайн - 4, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс

«Это особенное событие. Мне было около трёх месяцев, когда «Пэйсерс» в последний раз выходили в финал. Наши болельщики голодны, они хотят быть частью этого. Мы просто пытаемся дать нашим фанатам повод для гордости», — сказал Халибёртон в послематчевом интервью.

«Индиана» победила «Оклахому» в третьей игре финала со счётом 116:107. «Иноходцы» повели в серии с результатом 2-1. Следующая встреча запланирована на 14 июня и состоится в 3:30 мск.

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