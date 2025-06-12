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Кириленко допустил появление профессионального баскетбольного клуба в Норильске

Кириленко допустил появление профессионального баскетбольного клуба в Норильске
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Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о возможном появлении профессиональной баскетбольной команды в Норильске. В городе есть команда по мини-футболу «Норильский никель», а также команда ВХЛ «Норильск».

«Мне как президенту федерации баскетбола, разумеется, хотелось бы видеть здесь профессиональную баскетбольную команду. Но я прекрасно понимаю, что всегда нужно отталкиваться от условий, от своих возможностей. Понимаю, что будут проблемы с логистикой, мы сами, когда летели, поняли это на себе.

Профессиональным командам с регулярными матчами, установленными календарём, добираться сюда будет гораздо сложнее. Это не какое-то оправдание, а просто сложившаяся ситуация. Но если у местного предпринимателя, бизнеса, компании или энтузиаста появится желание организовать профессиональную баскетбольную команду, эту идею стоит только поддержать, все возможности для этого потенциально есть, инфраструктура создана.

Хоккей и мини-футбол — отличные примеры того, что профессиональный спорт в Заполярье возможен. Значит, может быть и баскетбол. Наверное, пока не уровня Единой лиги ВТБ, скорее всего, уровня чуть пониже, но зал вполне соответствует уровню Суперлиги», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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