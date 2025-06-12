Опубликованы зарплаты WNBA. Россиянки Клюндикова и Косу получат меньше $ 100 тыс. за сезон

Спортивный портал Her Hoops Stats, специализирующийся на женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), опубликовал информацию по зарплатам игроков лиги, которую они получат за сезон 2025 года.
Зарплата звёзд WNBA за сезон-2025:
1. Келси Митчелл («Индиана Фивер») — $ 249,244 тыс.
2. Арике Огунбовале («Даллас Старз») — $ 249,032 тыс.
3. Джуэл Лойд («Сиэтл Шторм») — $ 249,032 тыс.
4. Кали Коппер («Финикс Меркьюри») — $ 248,134 тыс.
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11. Бриттни Грайнер («Атланта Дрим») — $ 214,466 тыс.
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15. Сабрина Ионеску («Нью-Йорк Либерти») — $ 208,060 тыс.
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Кейтлин Кларк («Индиана Фивер») — $ 78,066 тыс.
Анастасия Косу («Миннесота Линкс») — $ 69,227 тыс.
Мария Клюндикова («Миннесота Линкс») — $ 54,418 тыс.