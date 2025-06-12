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Опубликованы зарплаты WNBA. Россиянки Клюндикова и Косу получат меньше $ 100 тыс. за сезон

Опубликованы зарплаты WNBA. Россиянки Клюндикова и Косу получат меньше $ 100 тыс. за сезон
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Спортивный портал Her Hoops Stats, специализирующийся на женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), опубликовал информацию по зарплатам игроков лиги, которую они получат за сезон 2025 года.

Зарплата звёзд WNBA за сезон-2025:

1. Келси Митчелл («Индиана Фивер») — $ 249,244 тыс.
2. Арике Огунбовале («Даллас Старз») — $ 249,032 тыс.
3. Джуэл Лойд («Сиэтл Шторм») — $ 249,032 тыс.
4. Кали Коппер («Финикс Меркьюри») — $ 248,134 тыс.
...
11. Бриттни Грайнер («Атланта Дрим») — $ 214,466 тыс.
...
15. Сабрина Ионеску («Нью-Йорк Либерти») — $ 208,060 тыс.
...
Кейтлин Кларк («Индиана Фивер») — $ 78,066 тыс.
Анастасия Косу («Миннесота Линкс») — $ 69,227 тыс.
Мария Клюндикова («Миннесота Линкс») — $ 54,418 тыс.

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