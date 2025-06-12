Игрок «Индианы» Матурин рассказал, что запрещает себе в финале НБА

Канадский защитник «Индианы Пэйсерс» Беннедикт Матурин поделился мнением о финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» и своём отношении к делу.

«Как бы мне ни хотелось жить сегодняшним днём и держать в руках камеру, я не могу этого сделать. Даже ненадолго? Да, думаю, это помешает мне быть агрессивным на паркете. Только тогда, когда я буду держать в руках чемпионский трофей, можно сказать, работа закончена», — сказал Матурин в послематчевом интервью.

«Индиана» победила «Оклахому» в третьей игре финала со счётом 116:107. «Иноходцы» повели в серии с результатом 2-1.