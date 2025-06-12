Игрок «Индианы» Матурин рассказал, что запрещает себе в финале НБА
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Канадский защитник «Индианы Пэйсерс» Беннедикт Матурин поделился мнением о финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» и своём отношении к делу.
НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 27, Халибёртон - 22, Сиакам - 21, Макконнелл - 10, Тёрнер - 9, Топпин - 8, Нембард - 8, Несмит - 7, Шиппард - 4, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 20, Дорт - 12, Карузо - 8, Уоллес - 7, Джо - 6, Хартенштайн - 4, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
«Как бы мне ни хотелось жить сегодняшним днём и держать в руках камеру, я не могу этого сделать. Даже ненадолго? Да, думаю, это помешает мне быть агрессивным на паркете. Только тогда, когда я буду держать в руках чемпионский трофей, можно сказать, работа закончена», — сказал Матурин в послематчевом интервью.
«Индиана» победила «Оклахому» в третьей игре финала со счётом 116:107. «Иноходцы» повели в серии с результатом 2-1.
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