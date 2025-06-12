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Андрей Ведищев поздравил всех с Днём России

Андрей Ведищев поздравил всех с Днём России
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Главный тренер и президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поздравил всех жителей с праздником, с Днём России.

«От всей души поздравляю с Днём России! Этот день напоминает нам о величии нашего государства, его многовековых традициях, дружбе народов и возможностях каждого внести вклад в развитие страны. Желаю нашей России процветания! Пусть в душе каждого будет место для любви к родине. Семейного благополучия, мира, согласия и добра», — написал Ведищев в своём телеграм-канале.

Напомним, «Локомотива-Кубань» в сезоне-2024/2025 занял четвёртое место в Единой лиге ВТБ. Для Ведищева это был первый сезон у руля краснодарской команды.

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