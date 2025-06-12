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Роуз объяснил, что особенного в Йокиче, Адетокунбо и Дончиче

Роуз объяснил, что особенного в Йокиче, Адетокунбо и Дончиче
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, самый ценный игрок (MVP) НБА 2011 года Деррик Роуз рассказал, что отличает европейских игроков Николу Йокича, Янниса Адетокунбо и Луку Дончича от остальных во всём мире.

«Я думаю, что каждый из них особенный — Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Лука Дончич. Когда речь заходит о баскетболе здесь и там, то есть в Европе и в США, есть только одно отличие, — это просто физическая составляющая игры.

Каждый из этих троих научился справляться с этим и адаптировать свою игру к физически сложным задачам. Как только вы сталкиваетесь с этим и адаптируетесь, игра в НБА становится «мягче». Что касается Йокича, то он использовал свой европейский стиль, чтобы стать одним из лучших распасовщиков в мире», — приводит слова Деррика Роуза Basketball Sphere.

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